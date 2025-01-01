"Суворі наслідки для ЄС". Фіцо пожалівся на зупинку транзиту газу Росії через Україну

Як пояснив Фіцо, згідно зі світовою політикою, неважливо, чи "слони люблять один одного, чи б'ються, завжди страждає трава". Водночас він не бажає Словаччині такої "трави", яку Братислава спостерігає після припинення транзиту газу країни-окупанта через Україну.

"... що матиме драматичні наслідки для всіх нас в Європейському Союзі, але не для Російської Федерації", - пожалівся він.

За словами голови словацького уряду, у 2025-му він продовжуватиме двоколійну політику, яка буде орієнтована на всі сторони світу, а також "поважатиме міжнародне право й не втручатиметься у внутрішні справи інших".

Зупинка транзиту газу Росії через Україну

Україна прийняла рішення не продовжувати транзит газу країни-терориста Росії до країн Європи з 1 січня 2025-го. ЄС, своєю чергою, готовий до відповідного кроку й здатен отримувати "блакитне паливо" з інших країн альтернативними способами.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна готова транспортувати газ до Європи за умови, що він не буде російським.

Фіцо, своєю чергою, наполягав на продовженні транзиту. Зокрема погрожував припинити постачання електроенергії в Україну у відповідь.

Про ймовірні наслідки зупинки транзиту для ЄС, України та Молдови, - читайте в нашому авторському матеріалі.