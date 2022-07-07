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Сувалкский коридор находится под особой охраной НАТО, - Дуда

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Варшава, Четверг 07 июля 2022 19:27
Сувалкский коридор находится под особой охраной НАТО, - Дуда Фото: президент Польши Анджей Дуда (flickr com andrzej_duda)
Автор: Сергей Новиков

Сувалкский коридор между Беларусью и Калининградской областью (Российская Федерация), который проходит по границе Польши и Литвы, благодаря натовским военным остается безопасным местом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на polsatnews.pl.

Сообщается, что сегодня на Сувалкском коридоре встретились президенты Польши и Литвы - Анджей Дуда и Гитанас Науседа. По словам польского президента, этот коридор является важным местом не только для обеих стран, но и для НАТО.

"Он отделяет Калининградскую область, этот эксклав Российской Федерации от Беларуси. Нет необходимости скрывать, именно по этой причине он особым образом охраняется вооруженными силами Североатлантического альянса", - отметил Дуда.

Он также прокомментировал, насколько безопасно это место на сегодня.

"Мы решили приехать сюда, чтобы показать, что здесь безопасно. Безопасно именно благодаря тому, что вы сегодня с нами наблюдаете, - ежедневной, спокойной, но абсолютно бдительной службе польских, литовских и натовских солдат", - добавил он.

Он также подчеркнул, что союзники по НАТО в случае угрозы будут готово усилить группировку с 40 тысяч до 300 тысяч военных.

Напомним, согласно оценке Politico, Сувалкский коридор из Беларуси в Калининград может стать первой целью Кремля в случае войны против НАТО.

А The Times писало, что Российская Федерация якобы может за два часа отрезать страны Балтии от НАТО, захватив этот переход.

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