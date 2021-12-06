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Россия может за два часа отрезать страны Балтии от НАТО, - The Times

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Понедельник 06 декабря 2021 14:29
Россия может за два часа отрезать страны Балтии от НАТО, - The Times Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Юлия Бойко

Российская Федерация может за два часа отрезать страны Балтии от НАТО. В частности, с помощью мигрантов, которые стоят на границе Беларуси с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Times.

Издание со ссылкой на источники в Украине и НАТО пишет, что Москва может использовать мигрантов для захвата Сувалкского коридора - почти 100-километровой границы Польши и Литвы. Именно этот участок суши соединяет Литву, Латвию и Эстонию с остальной частью Европейского Союза и европейскими территориями НАТО.

"При таком сценарии Россия может вытолкнуть мигрантов в коридор и разжечь волнения. После этого российские войска могут ворваться в коридор и развернуть военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса. Такой шаг позволил бы России объединить свои силы в Калининграде с Беларусью", - пишет The Times.

Также со ссылкой на источники в Украине издание отмечает, что такую операцию Россия может провернуть за два часа.

"Беженцы - очень изощренное оружие, если они используются в качестве оружия", - рассказал The Times дипломат одной из стран Восточной Европы.

Напомним, ранее бывший командующий войсками США в Европе, ведущий военный эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал Бен Ходжес заявил в интервью РБК-Украина, что миграционный кризис на границе с Польшей может перерасти в военный конфликт России с Западом за контроль над Сувалкским коридором.

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НАТО Российская Федерация Балтия
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