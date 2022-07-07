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Сувалківський коридор знаходиться під особливою охороною НАТО, - Дуда

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Варшава, Четвер 07 липня 2022 19:27
Сувалківський коридор знаходиться під особливою охороною НАТО, - Дуда Фото: президент Польщі Анджей Дуда (flickr com andrzej_duda)
Автор: Сергей Новиков

Сувалківський коридор між Білоруссю і Калінінградською областю (Російська Федерація), який проходить по кордону Польщі та Литви, завдяки натовським військовим залишається безпечним місцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на polsatnews.pl.

Повідомляється, що сьогодні на Сувалківському коридорі зустрілися президенти Польщі та Литви - Анджей Дуда і Гітанас Науседа. За словами польського президента, цей коридор є важливим місцем не тільки для обох країн, але і для НАТО.

"Він відокремлює Калінінградську область, цей екскав Російської Федерації від Білорусі. Немає необхідності приховувати, саме з цієї причини він особливим чином охороняється збройними силами Північноатлантичного альянсу", - зазначив Дуда.

Він також прокоментував, наскільки безпечно це місце на сьогодні.

"Ми вирішили приїхати сюди, щоб показати, що тут безпечно. Безпечно саме завдяки тому, що ви сьогодні з нами спостерігаєте, - щоденній, спокійній, але абсолютно пильній службі польських, литовських і натовських солдатів", - додав він.

Він також підкреслив, що союзники по НАТО в разі загрози будуть готове посилити угруповання з 40 тисяч до 300 тисяч військових.

Нагадаємо, згідно з оцінкою Politico, Сувалківський коридор з Білорусі в Калінінград може стати першою метою Кремля в разі війни проти НАТО.

А The Times писало, що Російська Федерація нібито може за дві години відрізати країни Балтії від НАТО, захопивши цей перехід.

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НАТО Польша Анджей Дуда
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