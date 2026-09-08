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Суттєвого падіння немає: як змінилися результати навчання українських школярів

17:06 08.09.2026 Вт
3 хв
Після різкого падіння у 2022 році ситуація стабілізується
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Навчання у школі (Getty Images)

Результати українських 15-річних учнів у PISA-2025 не дають підстав говорити про нове суттєве падіння рівня знань. Після різкого погіршення показників у 2022 році ситуація радше стабілізувалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національний звіт про результати PISA-2025, оприлюдненому Українським центром оцінювання якості освіти.

Що показали результати PISA-2025

У 2025 році середні результати українських учнів із математики, читання та природничо-наукових дисциплін були дещо нижчими, ніж у 2022 році. Водночас різниця не є статистично значущою.

Тобто дані нового дослідження не підтверджують подальшого істотного погіршення результатів українських школярів після падіння, зафіксованого у 2022 році.

Подібна тенденція спостерігається і в середньому серед країн-учасниць PISA.

Наскільки Україна відстає від 2018 року

Водночас порівняння з першим для України циклом PISA показує значно гіршу картину. Результати 2025 року залишаються суттєво нижчими за показники 2018 року в усіх трьох галузях.

Найбільше падіння за цей період зафіксоване у читанні:

  • читання - мінус 48 балів;
  • математика - мінус 22 бали;
  • природничо-наукові дисципліни - мінус 21 бал.


Тенденції успішності школярів в Україні та в інших країнах (звіт PISA-2025)

Таким чином, хоча статистично значущого погіршення порівняно з 2022 роком немає, ознак повернення результатів до рівня 2018 року поки що також не спостерігається.

Що відбувається у країнах ОЕСР

Середні результати країн ОЕСР у 2025 році також виявилися нижчими, ніж у 2022 році. Проте там зміни були більш суттєвими.

У середньому по країнах ОЕСР статистично значуще погіршилися результати з математики та особливо з читання. Водночас зміна результатів із природничо-наукових дисциплін не була статистично значущою.

Через це розрив між Україною та середнім показником ОЕСР із читання скоротився з 49 до 3 балів, а з природничо-наукових дисциплін - із 36 до 34 балів. У математиці розрив залишився на рівні 32 балів.

Однак це скорочення не означає, що українські школярі покращили свої результати. Воно сталося передусім через більш суттєве падіння показників у країнах ОЕСР. У 2025 році результати України в усіх трьох галузях залишалися суттєво нижчими за середні показники країн ОЕСР.

Українські школярі після падіння у 2022 році

Загалом автори звіту оцінюють результати PISA-2025 радше як стабілізацію після значного погіршення, яке відбулося між 2018 і 2022 роками.

Водночас стабілізація відбулася на істотно нижчому рівні, ніж у 2018 році. Особливо помітно це у результатах із читання.

Тому, за висновками авторів звіту, для України залишається актуальним завдання підвищити результати щонайменше до показників першого циклу PISA - і з читання, і з математики, і з природничо-наукових дисциплін.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у 2026 році НМТ складали майже 330 тисяч вступників, які мали продемонструвати знання з обов'язкових та вибіркових предметів. Результати тестування визначають можливості абітурієнтів під час вступу до закладів вищої освіти.

За підсумками НМТ-2026 математика стала предметом із найнижчим середнім результатом серед усіх дисциплін. Водночас саме з математики зафіксували найбільше випадків, коли вступники не подолали пороговий бал.

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