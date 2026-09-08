Существенного падения нет: как изменились результаты обучения украинских школьников

Результаты украинских 15-летних учеников в PISA-2025 не дают оснований говорить о новом существенном падении уровня знаний. После резкого ухудшения показателей в 2022 году ситуация скорее стабилизировалась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальный отчет о результатах PISA-2025, обнародованном Украинским центром оценки качества образования.
В 2025 году средние результаты украинских учеников по математике, чтению и естественнонаучным дисциплинам были несколько ниже, чем в 2022 году. В то же время разница не является статистически значимой.
То есть данные нового исследования не подтверждают дальнейшее существенное ухудшение результатов украинских школьников после падения, зафиксированного в 2022 году.
Подобная тенденция наблюдается и в среднем среди стран-участниц PISA.
В то же время, сравнение с первым для Украины циклом PISA показывает значительно худшую картину. Результаты 2025 года остаются существенно ниже показателей 2018 года во всех трех отраслях.
Наибольшее падение за этот период зафиксировано в чтении:
Тенденции успеваемости школьников в Украине и других странах (отчет PISA-2025)
Таким образом, хотя статистически значимого ухудшения по сравнению с 2022 годом нет, признаков возврата результатов к уровню 2018 пока также не наблюдается.
Средние результаты стран ОЭСР в 2025 году также оказались ниже, чем в 2022 году. Однако там изменения были более существенными.
В среднем по странам ОЭСР статистически значимо ухудшились результаты по математике и особенно по чтению. В то же время изменение результатов по естественнонаучным дисциплинам не было статистически значимым.
Поэтому разрыв между Украиной и средним показателем ОЭСР по чтению сократился с 49 до 3 баллов, а по естественнонаучным дисциплинам - с 36 до 34 баллов. В математике разрыв остался на уровне 32 баллов.
Однако это сокращение не означает, что украинские школьники улучшили свои результаты. Оно произошло, прежде всего, из-за более существенного падения показателей в странах ОЭСР. В 2025 году результаты Украины во всех трех отраслях оставались существенно ниже средних показателей стран ОЭСР.
В целом авторы отчета оценивают результаты PISA-2025 скорее как стабилизацию после значительного ухудшения, которое произошло между 2018 и 2022 годами.
В то же время стабилизация произошла на существенно более низком уровне, чем в 2018 году. Особенно заметно это в результатах чтения.
Поэтому, по выводам авторов отчета, для Украины остается актуальной задача повысить результаты как минимум до показателей первого цикла PISA - и по чтению, и по математике, и по естественнонаучным дисциплинам.
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