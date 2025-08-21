UA

Суцільні руїни: Сили оборони показали, як виглядає Вовчанськ сьогодні

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Місто Вовчанськ у Харківській області, оборону якого вже понад рік тримають українські військові, сьогодні виглядає як суцільні руїни.

Російські війська регулярно намагаються штурмувати місто, проте всі їхні атаки залишаються безрезультатними. Українська піхота нищить ворога на землі й у підвалах, а з неба противника постійно контролюють українські дрони.

Попри щоденні обстріли та спроби захоплення, Вовчанськ залишається нескореним.

Вовчанськ

Вовчанськ - місто у Харківській області, Чугуївський район, адміністративний центр Вовчанської міської громади. Раніше був районним центром однойменного району.

Під час російсько-української війни місто опинилося у зоні активних бойових дій. У 2022 році воно короткий час перебувало під окупацією, але було звільнене в ході Слобожанського контрнаступу. У 2024 році російська армія розпочала новий наступ, унаслідок якого Вовчанськ був фактично знищений.

Через повторні обстріли та окупації населення міста різко скоротилося. До повномасштабного вторгнення тут мешкало близько 17 тисяч людей. Після звільнення восени 2022 року залишалося приблизно 3,5 тисячі. На весну 2024 року ця цифра зберігалася, але з початком нового штурму у травні розпочалася термінова евакуація цивільних.

У червні-липні 2024 року у Вовчанську лишалося близько 50 жителів, у серпні-вересні - лише 20. До кінця року місто, ймовірно, повністю спорожніло.

Раніше в ОТУ "Харків" повідомили, що росіяни активні в районі Вовчанська та навколишніх населених пунктах, де щодня відбуваються штурмові дії противника.

