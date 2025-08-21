Сплошные руины: Силы обороны показали, как выглядит Волчанск сегодня

Волчанск

Волчанск - город в Харьковской области, Чугуевский район, административный центр Волчанской городской громады. Ранее был районным центром одноименного района.

Во время российско-украинской войны город оказался в зоне активных боевых действий. В 2022 году он короткое время находился под оккупацией, но был освобожден в ходе Слобожанского контрнаступления. В 2024 году российская армия начала новое наступление, в результате которого Волчанск был фактически уничтожен.

Из-за повторных обстрелов и оккупации население города резко сократилось. До полномасштабного вторжения здесь проживало около 17 тысяч человек. После освобождения осенью 2022 года оставалось примерно 3,5 тысячи. На весну 2024 года эта цифра сохранялась, но с началом нового штурма в мае началась срочная эвакуация гражданских.

В июне-июле 2024 года в Волчанске оставалось около 50 жителей, в августе-сентябре - только 20. К концу года город, вероятно, полностью опустел.

Ранее в ОТГ "Харьков" сообщили, что россияне активны в районе Волчанска и окружающих населенных пунктах, где ежедневно происходят штурмовые действия противника.