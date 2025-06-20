Вовчанськ зруйнований вщент, але росіяни продовжують штурми малими групами, - ЗСУ

У Харківській області ворог найбільш активний у районі Вовчанська. Місто зруйноване вщент, однак російські окупанти не припиняють штурми малими піхотними групами.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин в ефірі телемарафону.

"Особливо активний традиційно ворог в районі Вовчанська та в навколишніх населених пунктах. Там фактично щодня відбуваються штурмові дії противника. Росіяни атакують переважно малими піхотними групами від трьох до п'яти осіб під прикриттям дронів. Сам Вовчанськ, як місто придатне для життя, вже давно припинив своє існування. Місто зруйноване вщент, там немає жодної вцілілої будівлі, але при цьому росіяни продовжують і там проводити штурмові дії", - розповів Шамшин.

Він додав, що Сили оборони утримують деяку ділянку на північному березі ріки Вовча, зокрема на території Агрегатного заводу. Наразі окупанти докладають усіх зусиль, щоб витиснути українські підрозділи за природний рубіж Вовчі, тобто на південний берег. Проте їм це не вдається.

Крім того, напруженою залишається ситуація і в районі населеного пункту Дворічна. Там російські війська намагаються розширити плацдарм на західному березі річки Оскіл.

"Там також фактично щодня відбуваються штурмові дії насамперед у районах населених пунктів Дворічна, Кам'янка, Фигулівка, Красне Перше, Строївка. Але треба розуміти, щоб створити загрозу для Куп'янська з півночі, саме по правому березі, росіянам потрібно навести понтонні переправи через Оскіл, тобто налагодити свою логістику", - додав речник.

Як розповів Шамшин, нещодавно була чергова спроба навести понтони, але, як і в попередні рази, вона закінчилася провалом. Наша аеророзвідка виявила наближення техніки й, відповідно, спецтехніка була знищена.

Також ворог активізував свої зусилля в напрямку населеного пункту Липці, прагнучи відновити втрачені позиції в так званому лісовому масиві "Берлін", як його називають окупанти.

За словами речника, росіяни на цій ділянці фронту практично не використовують важку чи легку техніку, оскільки вона відразу знищується.