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Суцільна руїна. З'явилися свіжі супутникові знімки Бахмута

Фото: Зруйнований будинок (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

З'явилися свіжі супутникові знімки Бахмута, які показують масштаб руйнування за останній рік. Фактично місто перетворилось на суцільну руїну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на знімки Maxar Technologies, які приводить журналіст CNN Джанлука Меццофіоре.

"Зроблено приголомшливі супутникові знімки, які показують величезні масштаби руйнувань у деяких районах Бахмута за останній рік", - йдеться у повідомленні.

На знімках можна побачити, наскільки зеленим і пишним було місто у травні минулого року і як воно виглядає зараз. На фото можна побачити знищені навчальні заклади, церкву, багатоквартирні та приватні будинки.

"Ніяких дерев і коричневий/червонуватий щебінь покриває всю територію", - додав журналіст.

На інших знімках можна побачити знищену радіовежу, корпуси університету у Бахмуті, також супутник зафіксував зруйновані палац культури та міську раду.

Окремо були опубліковані загальні знімки Бахмуту. На першій фотографії місто сфотографували 8 травня 2022 року, а на другій вже 15 травня 2023 року.

Нагадаємо, що російські військові повністю зруйнували будівлю міськгазу у Бахмуті. Приміщення, де працювали фахівці, перетворилися на руїни.

Внаслідок бойових дій Бахмут став майже не придатним для життя через значні руйнування. Цивільних, які вирішили залишитись в місті, важко евакуювати.

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