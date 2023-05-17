Сплошная руина. Появились свежие спутниковые снимки Бахмута

"Сделаны ошеломляющие спутниковые снимки, показывающие огромные масштабы разрушений в некоторых районах Бахмута за последний год", - говорится в сообщении.

На снимках можно увидеть, насколько зеленым и пышным был город в мае прошлого года и как он выглядит сейчас. На фото можно увидеть уничтоженные учебные заведения, церковь, многоквартирные и частные дома.

"Никаких деревьев и коричневый/красный щебень покрывает всю территорию", - добавил журналист.

На других снимках можно увидеть уничтоженную радиовышку, корпуса университета в Бахмуте, а также спутник зафиксировал разрушенные дворец культуры и городской совет.

Отдельно были опубликованы всеобщие снимки Бахмута. На первой фотографии город был сфотографирован 8 мая 2022 года, а на второй уже 15 мая 2023 года.