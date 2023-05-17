RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сплошная руина. Появились свежие спутниковые снимки Бахмута

Фото: Разрушенный дом (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Появились свежие спутниковые снимки Бахмута, показывающие масштабы разрушения за последний год. Фактически город превратился в сплошную руину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на снимки Maxar Technologies, которые приводит журналист CNN Джанлука Меццофиоре.

"Сделаны ошеломляющие спутниковые снимки, показывающие огромные масштабы разрушений в некоторых районах Бахмута за последний год", - говорится в сообщении.

На снимках можно увидеть, насколько зеленым и пышным был город в мае прошлого года и как он выглядит сейчас. На фото можно увидеть уничтоженные учебные заведения, церковь, многоквартирные и частные дома.

"Никаких деревьев и коричневый/красный щебень покрывает всю территорию", - добавил журналист.

На других снимках можно увидеть уничтоженную радиовышку, корпуса университета в Бахмуте, а также спутник зафиксировал разрушенные дворец культуры и городской совет.

Отдельно были опубликованы всеобщие снимки Бахмута. На первой фотографии город был сфотографирован 8 мая 2022 года, а на второй уже 15 мая 2023 года.

Напомним, что российские военные полностью разрушили здание горгаза в Бахмуте. Помещения, где работали специалисты, превратились в руины.

В результате боевых действий Бахмут стал почти непригодным для жизни из-за значительных разрушений. Гражданских, решивших остаться в городе, трудно эвакуировать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонецкая областьБахмутВойна в Украине