Росіяни знищили будівлю міськгазу в Бахмуті (фото)

Російські військові повністю зруйнували будівлю міськгазу у Бахмуті. Приміщення, де працювали фахівці, перетворилися на руїни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку " Донецькоблгазу ".

"Ми впевнені, що ворога буде покарано належним чином! Зробимо все можливе, щоб піднятися з попелу і відновити всі пошкодження", - додали в "Донецькоблгазі".

Зазначається, що приміщення, де щоденно працювали фахівці для безпечного та якісного газопостачання абонентів перетворилось на руїни.

"Немає слів, аби описати біль від цих кадрів. Окупанти зруйнували будівлю "Артемівського" міськгазу в Бахмуті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські військові змусили російських окупантів відступити на дистанцію до двох кілометрів на деяких ділянках фронту на Бахмутському напрямку.

Внаслідок бойових дій Бахмут став майже не придатним для життя через значні руйнування. Цивільних, які вирішили залишитись в місті, важко евакуювати.

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