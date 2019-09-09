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Добовий імпорт газу Україну сягнув історичного максимуму

Новини » Економіка    09.09.2019 - 11:45
Добовий імпорт газу Україну сягнув історичного максимуму
Ілюстративне фото (УНІАН)

Україна щодня імпортує з Європи 69,1 млн кубометрів газу

Добовий обсяг імпорту газу в Україну досяг нового історичного максиму. Про це повідомив директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

За даними директора компанії, Україна щодоби імпортує 69,1 млн кубометрів газу.

Добовий імпорт газу Україну сягнув історичного максимуму

Нагадаємо, на початку вересня обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України досягли 18,7 млрд кубометрів газу що є найбільшим показником за останні сім років. За даними прес-служби "Нафтогазу", компанія продовжує закачувати по 78 млн кубометрів на добу. У компанії запевняють, що "Нафтогаз" до початку опалювального сезону матиме в ПСГ 20 млрд кубометрів газу.

Як повідомляло РБК-Україна, АТ "Укртрансгаз" передав з 1 липня 2019 функцію технічної експлуатації газотранспортної системи України ТОВ "Оператор ГТС України", засновником якої на 100% є "Укртрансгаз".

Відзначимо, НАК "Нафтогаз України" має намір використати грошові кошти кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для проекту з покриття розриву між закупівлею та реалізацією природного газу. Проект має загальну орієнтовну вартість до 120 млн євро, передбачає придбання природного газу для поставок в Україну через інтерконектори з Європейським союзом.

Запаси газу у ПСГ України досягли максимуму за сім років "Нафтогаз" купить газ за рахунок кредиту ЄБРР
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