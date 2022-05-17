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За сутки в Украину вернулись 38 тысяч граждан, - ГПСУ

Новина українською →
Украина, Вторник 17 мая 2022 12:25
За сутки в Украину вернулись 38 тысяч граждан, - ГПСУ Фото: сотрудник ГПСУ стоит в маске на границе (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки понедельника, 16 мая, западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 73 тыс. человек. В страну приехали 41 тыс. человек, из них более 38 тыс. - украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Из Украины за прошедшие сутки выбыли более 31 тыс. человек. Почти 19 тыс. из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову", - добавили в пресс-службе.

Пограничники добавляют, что в последние дни сохраняется тенденция увеличения количества возвращающихся в Украину граждан. Так, за сутки в Украину вернулись около 40 тыс. граждан.

Как сообщалось, украинские защитники вернули под контроль около 1200 км границы. Большинство данного участка - это граница с Россией.

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Государственная пограничная служба
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