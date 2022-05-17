За добу в Україну повернулись 38 тисяч громадян, - ДПСУ

За добу понеділка, 16 травня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 73 тис. осіб. В країну приїхали 41 тис. осіб, з них понад 38 тис. - українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"З України минулої доби вибули більше 31 тис. осіб. Майже 19 тис. з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови", - додали в прес-службі.

Прикордонники додають, що протягом останніх днів зберігається тенденція щодо збільшення кількості громадян, що повертаються до України. Так, за добу в Україну повернулись майже 40 тис. громадян.