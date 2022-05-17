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За добу в Україну повернулись 38 тисяч громадян, - ДПСУ

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Україна, Вівторок 17 травня 2022 12:25
За добу в Україну повернулись 38 тисяч громадян, - ДПСУ Фото: співробітник ДПСУ стоїть у масці на кордоні (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

За добу понеділка, 16 травня, західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 73 тис. осіб. В країну приїхали 41 тис. осіб, з них понад 38 тис. - українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"З України минулої доби вибули більше 31 тис. осіб. Майже 19 тис. з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови", - додали в прес-службі.

Прикордонники додають, що протягом останніх днів зберігається тенденція щодо збільшення кількості громадян, що повертаються до України. Так, за добу в Україну повернулись майже 40 тис. громадян.

Як повідомлялося, українські захисники повернули під контроль близько 1200 км кордону. Більшість цієї ділянки - це кордон із Росією.

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