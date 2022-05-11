Украина восстановила контроль на участке границы в 1200 км, - ГПСУ
Украинские защитники вернули под контроль около 1200 км границы. Большинство данного участка - это граница с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг директора департамента охраны государственной границы Администрации ГПСУ Леонида Барана.
По его словам, на границе с Россией остается напряженная ситуация. Враг постоянно обстреливает освобожденные пограничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях.
Однако Украине удалось вернуть контроль над 1200 км границы. При этом две трети из этого участка - это граница с Россией.
Напомним, сегодня российская армия в очередной раз обстреляла позиции пограничников из минометов в Черниговской области.
Также вчера вечером российские войска обстреляли граничащие с РФ районы Сумской и Черниговской области.
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