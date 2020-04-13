ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

За добу в Україні проводять до 3 тисяч тестувань на коронавірус

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 09:57
За добу в Україні проводять до 3 тисяч тестувань на коронавірус
Фото: Максим Степанов (УНІАН)

За тижні МОЗ збільшив кількість тестувань на COVID-19

В Україні за добу проводять до трьох тисяч лабораторних тестувань на коронавірус. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за тиждень МОЗ збільшив кількість проведених тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

"Ми збільшили за цей тиждень кількість тестувань на коронавірус методом ПЛР. В середньому ми робимо від 2,5 до 3 тисяч тестувань на добу", - заявив Степанов.

Відзначимо, за даними МОЗ, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано нових випадків 325.

Також повідомлялося, що за 12 квітня в Україні померли 10 осіб з COVID-19. Загальна кількість летальних випадків в країні збільшилася до 93.

Раніше РБК-Україна писало, що у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що фізична дистанція захищає від коронавіруса краще, ніж маска. Використання масок марно, якщо ігнорувати інші методи захисту.

У Львівській області перевіряють на коронавірус ще 6 людей У Китаї схвалили клінічні випробування вакцини від нового виду коронавіруса
Новини України тестированиеМаксим СтепановКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся