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За добу російські військові поранили шістьох жителів Харківської області

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Неділя 29 травня 2022 02:21
За добу російські військові поранили шістьох жителів Харківської області Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харківську область. В результаті атак ворога за добу поранення отримали шість мирних жителів області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної військової адміністрації.

Зокрема, травми отримали 3 жителі Ізюмського району - в Балаклії та Савинцях, 2 людини - в Золочеві Богодухівського району, і 1 людина отримала поранення в селі Коробочкине Чугуївського району.

Нагадаємо, 28 травня окупанти обстріляли місто Дергачі в Харківській області ракетами типу "Іскандер". Також були обстріляні й інші населені пункти. У селищі Слатине чоловік отримав поранення.

Ми також писали про те, що російські війська 28 травня обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Вибухи були чутні на околицях міста. Пізніше стало відомо, що окупанти завдали удару по території одного з місцевих заводів.

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