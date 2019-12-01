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Доба в ООС минула без втрат

Новини » Надзвичайні події     01.12.2019 - 07:22
Доба в ООС минула без втрат
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню

На Донбасі протягом доби, 30 листопада збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Бойовики обстрілювали позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів вели вогонь неподалік Новолуганського.

Три обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання " Схід":

  • неподалік Водяного - з мінометів калібру 82 мм;
  • біля Красногорівки - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
  • поблизу Старогнатівки - зі стрілецької зброї.

"Вчора, 30 листопада, внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил не було", - повідомили у прес-центрі ООС.

З початку цієї доби у районі Новолуганського бойовики здійснили один обстріл, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат у ЗСУ немає.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 листопада, в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовий. Окупанти обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського, Луганського, двічі недалеко від Водяного, Широкино, Старогнатівки, Новотроїцького. Бойовики застосовували міномети 82-го калібру.

Також РБК-Україна писало, що з 1 грудня контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перейдуть на зимовий графік роботи. Пропуск громадян через лінію розмежування здійснюватимуть з 8:00 до 17:00.

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