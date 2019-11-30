Марьинка остается без света из-за боевиков, - штаб ООС

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Боевики не предоставляют гарантии безопасности украинской стороне

В Донецкой области почти неделю остается обесточенной часть города Марьинка из-за непредоставления гарантий безопасности со стороны российско-оккупационных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, 25 ноября из-за непогоды произошло обесточивание почти 260 домов в городе Марьинка. Бригады украинских ремонтников оперативно восстановили подачу электричества в 200 домов, однако часть хозяйств осталась обесточенной.

Отмечается, что ремонтные бригады не могут восстановить электроснабжение 60 домов на улицах Тельмана и Октябрьской из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны пророссийскийх боевиков. Поврежденные линии электропередач находятся в пределах ведения огня оккупантов.

"По состоянию на 14 часов 30 ноября гарантии соблюдения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации так и не предоставлены. Украинской стороной СЦКК, через СММ ОБСЕ, вооруженным формированиям РФ были поданы запросы о предоставлении ими гарантий прекращения огня. Последний запрос отправлен сегодня, 30 ноября", - пояснили в ведомстве.

Напомним, 28 ноября в Луганской области из-за непогоды произошло отключение электроэнергии в почти 900 абонентов в 11 населенных пунктах. Полностью обесточенными оказались 6 населенных пунктов.