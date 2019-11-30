ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

КПВВ на Донбассе завтра перейдут за зимний график

Новости » Общество     30.11.2019 - 10:18
КПВВ на Донбассе завтра перейдут за зимний график
Иллюстративное фото (police.dn.ua)

Пропускные операции будут осуществлять с 8:00 до 17:00

В воскресенье, 1 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе перейдут на зимний график работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Как сообщается, с завтрашнего дня все КПВВ в районе операции Объединенных сил на Донбассе перейдут на зимний график работы. Пропуск граждан через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 8 часов утра до 17:00.

Напомним, 28 ноября вступили в силу обновленный порядок въезда лиц и перемещения товаров на временно оккупированные территории Донбасса. Отныне въезд и выезд лиц и транспорта осуществляется исключительно через определенные командованием ООС контрольные пункты. Также предоставлена возможность въезда на ТОТ и выезда из нее гражданам Украины в возрасте от 14 до 16 лет, которые учатся в образовательных учреждениях на подконтрольной территории, без сопровождения взрослых.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин упростил порядок въезда-выезда лиц и перемещение товаров через КПВВ на линии разграничения для граждан Украины, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории. В первую очередь правительство упростило процедуру пересечения линии разграничения для несовершеннолетних.

На Донбассе погиб украинский военный В штабе сообщили о ситуации на участках разведения на Донбассе
Новости Украины Государственная пограничная службаДонбассКПВВООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь