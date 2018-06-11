Сутки в ООС: 32 обстрела, трое раненых

Раненых эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение прошедших суток боевики совершили 32 обстрела, из них семь раз с применением тяжелого вооружения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

"На Луганском направлении наиболее активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское. На Донецком направлении подразделения Объединенных сил вели активную оборону в районе населенного пункта Опытное. Адекватный ответ враг получил на Мариупольском направлении - возле населенных пунктов Павлополь, Водяное и Лебединское", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время боевых действий трое украинских бойцов получили ранения. Раненых эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

По состоянию на 7.00 утра потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, за минувшие сутки боевики семь раз нарушили режим тишины.