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Сутки в ООС: 32 обстрела, трое раненых

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 08:15
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Раненых эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение прошедших суток боевики совершили 32 обстрела, из них семь раз с применением тяжелого вооружения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

"На Луганском направлении наиболее активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское. На Донецком направлении подразделения Объединенных сил вели активную оборону в районе населенного пункта Опытное. Адекватный ответ враг получил на Мариупольском направлении - возле населенных пунктов Павлополь, Водяное и Лебединское", - говорится в сообщении.

 

Зведення станом на 7:00 11 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 10 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 10 червня 2018 р.

Также сообщается, что во время боевых действий трое украинских бойцов получили ранения. Раненых эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

По состоянию на 7.00 утра потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, за минувшие сутки боевики семь раз нарушили режим тишины.

С начала суток боевики 7 раз нарушали режим прекращения огня, - ООС Разведка назвала потери боевиков на Донбассе за минувшие сутки
Теги публикации: ДНР, обстрел, боевики, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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