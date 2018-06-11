Доба в ООС: 32 обстріли, троє поранених

Поранених евакуювали в госпіталь, їх життю нічого не загрожує

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом минулої доби бойовики скоїли 32 обстріли, з них сім разів із застосуванням важкого озброєння. Про це йдеться в повідомленні пресс-служби штабу ООС.

"На Луганському напрямку найбільш активні бойові дії точилися в районі населеного пункту Новотошковское. На Донецькому напрямку підрозділу Об'єднаних сил вели активну оборону в районі населеного пункту Опитне. Адекватну відповідь ворог отримав на Маріупольському напрямку - біля населених пунктів Павлопіль, Водяне та Лебединське", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що під час бойових дій троє українських бійців отримали поранення. Поранених евакуювали в госпіталь, їх життю нічого не загрожує.

Станом на 7.00 ранку втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики сім разів порушили режим тиші.