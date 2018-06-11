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Доба в ООС: 32 обстріли, троє поранених

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 08:15
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Поранених евакуювали в госпіталь, їх життю нічого не загрожує

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом минулої доби бойовики скоїли 32 обстріли, з них сім разів із застосуванням важкого озброєння. Про це йдеться в повідомленні пресс-служби штабу ООС.

"На Луганському напрямку найбільш активні бойові дії точилися в районі населеного пункту Новотошковское. На Донецькому напрямку підрозділу Об'єднаних сил вели активну оборону в районі населеного пункту Опитне. Адекватну відповідь ворог отримав на Маріупольському напрямку - біля населених пунктів Павлопіль, Водяне та Лебединське", - йдеться в повідомленні.

 

Зведення станом на 7:00 11 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 10 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 10 червня 2018 р.

Також повідомляється, що під час бойових дій троє українських бійців отримали поранення. Поранених евакуювали в госпіталь, їх життю нічого не загрожує.

Станом на 7.00 ранку втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики сім разів порушили режим тиші.

З початку доби бойовики 7 разів порушували режим припинення вогню, - ООС Розвідка назвала втрати бойовиків на Донбасі за минулу добу
Теги публікації: ДНР, обстрел, бойовики, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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