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С начала суток боевики 7 раз нарушали режим прекращения огня, - ООС

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 19:26
Иллюстративное фото (facebook.com/abazia)
Иллюстративное фото (facebook.com/abazia)

В течение текущих суток ни один украинский военный не погиб

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) с начала суток по состоянию на 18:00 боевики семь раз нарушили режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице Facebook.

"В течение текущих суток, 10 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Противник 7 раз нарушал режим прекращения огня. Свою активность боевики проявляли преимущественно на донецком направлении", - говорится в отчете.

Отмечается, что боевики применяли стрелковое оружие и гранатометы по украинским военным в районах населенных пунктов Орехово (Луганская обл.), Зайцево, Марьинка, Верхнеторецкое, что на Донецком направлении, а также Лебединское и Водяное вблизи Мариуполя.

В течение текущих суток ни один украинский военный не погиб.

Сводка по состоянию на 18:00 10 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення в Течение текущих суток, 10 июня,...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 10 июня 2018 г.

Напомним, ранее сегодня в пресс-службе ООС сообщали об активизации боевиков на Луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское.

Разведка назвала потери боевиков на Донбассе за минувшие сутки Минобороны подтвердило данные о пострадавших на Донбассе военных
Теги публикации: обстрел, боевики, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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