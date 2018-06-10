С начала суток боевики 7 раз нарушали режим прекращения огня, - ООС

В течение текущих суток ни один украинский военный не погиб

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) с начала суток по состоянию на 18:00 боевики семь раз нарушили режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице Facebook.

"В течение текущих суток, 10 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Противник 7 раз нарушал режим прекращения огня. Свою активность боевики проявляли преимущественно на донецком направлении", - говорится в отчете.

Отмечается, что боевики применяли стрелковое оружие и гранатометы по украинским военным в районах населенных пунктов Орехово (Луганская обл.), Зайцево, Марьинка, Верхнеторецкое, что на Донецком направлении, а также Лебединское и Водяное вблизи Мариуполя.

В течение текущих суток ни один украинский военный не погиб.

Сводка по состоянию на 18:00 10 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення в Течение текущих суток, 10 июня,... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 10 июня 2018 г.

Напомним, ранее сегодня в пресс-службе ООС сообщали об активизации боевиков на Луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское.