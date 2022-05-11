За сутки оккупанты вывезли из Украины более 1100 детей
В России заявили, что за последние сутки вывезли из Украины 8787 человек, из которых 1106 - это дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"За последние сутки без участия украинских властей из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик и Украины на территорию РФ эвакуированы 8787 человек, в том числе 1 106 детей", - заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
По его словам, всего с начала российской агрессии в Россию вывезли 1 208 225 человек, из которых 210 224 - дети. При этом через границу РФ проехало 156 651 авто, в том числе 1 887 за прошедшие сутки.
Напомним, Пентагон получил доказательства принудительной депортации украинцев в Российскую Федерацию.
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