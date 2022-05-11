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За сутки оккупанты вывезли из Украины более 1100 детей

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Среда 11 мая 2022 02:24
За сутки оккупанты вывезли из Украины более 1100 детей Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В России заявили, что за последние сутки вывезли из Украины 8787 человек, из которых 1106 - это дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"За последние сутки без участия украинских властей из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик и Украины на территорию РФ эвакуированы 8787 человек, в том числе 1 106 детей", - заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, всего с начала российской агрессии в Россию вывезли 1 208 225 человек, из которых 210 224 - дети. При этом через границу РФ проехало 156 651 авто, в том числе 1 887 за прошедшие сутки.

Напомним, Пентагон получил доказательства принудительной депортации украинцев в Российскую Федерацию.

Мы также писали о том, что в Мелитополе оккупанты отбирали у местных жителей паспорта, чтобы они точно пришли на парад.

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