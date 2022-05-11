За добу окупанти вивезли з України понад 1100 дітей

У Росії заявили, що за останню добу вивезли з України 8787 осіб, з яких 1106 - це діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"За останню добу без участі української влади з небезпечних районів Донецької та Луганської народних республік та України на територію РФ евакуйовано 8787 осіб, у тому числі 1 106 дітей", - заявив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев.

За його словами, всього з початку російської агресії в Росію вивезли 1 208 225 осіб, з яких 210 224 - діти. При цьому через кордон РФ проїхало 156 651 авто, у тому числі 1 887 за минулу добу.