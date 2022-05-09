Пентагон получил доказательства принудительной депортации украинцев в РФ

У Пентагона есть прямые доказательства того, что войска депортируют РФ украинцев в Россию против их воли.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"У нас есть сведения того, что украинцев вывозят против их воли в Россию", - заявил Кирби. Также он добавил, что в США пока нет данных относительно того, сколько украинцев были депортированы в РФ. При этом Кабмин ранее сообщал, что на территорию РФ вывезли около 1,2 миллиона жителей Украины.