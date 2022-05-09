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Пентагон получил доказательства принудительной депортации украинцев в РФ

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Вашингтон, Понедельник 09 мая 2022 22:23
Пентагон получил доказательства принудительной депортации украинцев в РФ Иллюстративное фото (t.me/u_now)
Автор: РБК-Украина

У Пентагона есть прямые доказательства того, что войска депортируют РФ украинцев в Россию против их воли.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"У нас есть сведения того, что украинцев вывозят против их воли в Россию", - заявил Кирби.

Также он добавил, что в США пока нет данных относительно того, сколько украинцев были депортированы в РФ. При этом Кабмин ранее сообщал, что на территорию РФ вывезли около 1,2 миллиона жителей Украины.

Ранее мы сообщали, что в России было обнаружено 66 лагерей для принудительно депортированных украинцев. Лагеря находятся в бывших советских санаториях и других объектах в таких регионах как Сибирь, Кавказ, Северный Полярный круг и Дальний Восток.

Также мы писали, что российские военные принудительно вывезли во Владивосток 300 жителей Мариуполя. У них нет ни денег, ни связи.

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