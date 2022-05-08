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Чтобы точно пришли на парад. В Мелитополе оккупанты отбирают у жителей паспорта

Новина українською →
Украина, Воскресенье 08 мая 2022 14:13
Чтобы точно пришли на парад. В Мелитополе оккупанты отбирают у жителей паспорта Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Запорожской области на оккупированных территориях россияне готовятся к празднованию 9 мая. Для того чтобы показать массовые собрания, они забирают у местных документы и обещают отдать 9 мая - на праздновании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную ВР Украины по правам человека Людмилу Денисову.

Оккупанты изо всех сил пытаются провести мероприятия до 9 мая на занятых россиянами территориях сугубо рашистскими захватническими методами. В Энергодаре отбирают у местных документы и обещают отдать именно 9 мая - в надежде, что большое количество украинцев соберется в одном месте и создаст необходимую картинку для российских телеканалов.

Для того, чтобы провести мероприятие в Энергодаре перекрывают движение в части города и выезды из дворов.

В Каменце-Днепровской работников организаций и предприятий заставляют в понедельник прийти на работу и принять участие в параде.

Местные жители заметили, что их вырыли российские солдаты в районе выезда на Константиновку неподалеку от Мелитополя. А в самом Мелитополе с утра 8 автоматчиков выстроились возле танка на Братском кладбище.

Наведались вооруженные захватчики к корпусам Таврического агротехнологического университета-проверяли аудитории окна которых, выходят на центральный проспект города.

В нижней части города в районе улицы Александра Невского с утра вооруженные военные проводили обыски, а на кладбище Новое жители слышали взрывы и выстрелы.

Активно продолжается ограбление промышленных активов Мелитополя. Недавно оккупанты вывезли всю продукцию и оборудование с завода "Биол". А на днях местные сняли на видео склады с награбленным имуществом, которые по железной дороге везут в Крым. Большинство груза составляет листовая оцинкованная сталь в рулонах.

Напомним, президент России Владимир Путин накануне 9 мая направил "приветственное послание украинскому народу. Несмотря на свою войну против Украины.

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