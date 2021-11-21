UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

За сутки мигранты почти 200 раз пытались пересечь белорусско-польскую границу

Автор: Анна Полисученко

За сутки было предпринято около 200 попыток нелегального пересечения границы Польши со стороны Беларуси. Все эти попытки удалось предотвратить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Poland.

"По сообщению Пограничной службы, обнародованном 20 ноября, за предыдущие сутки было совершено 195 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы", - говорится в сообщении.

Кроме того зафиксировано несколько попыток силового вторжения на польскую территорию. В связи с этим были задержаны пять мигрантов, а в отношении 82 человек изданы постановления о выдворении с территории Республики Польша.

В главной комендатуре Пограничной службы уточнили, что самая многочисленная группа мигрантов, пытавшихся прорваться в Польшу, состояла примерно из 200 человек.

Также сообщается о госпитализации женщины с 8-месячным ребенком, пострадавших "вероятно, потому, что против польских служащих применялся слезоточивый газ".

Всего с начала года Пограничная служба Польши зафиксировала более 34 000 попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, из которых 6 000 имели место в ноябре.

Ранее мы писали, что Беларусь забрала всех мигрантов с границы в районе Кузницы.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьПольша