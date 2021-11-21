За сутки мигранты почти 200 раз пытались пересечь белорусско-польскую границу

"По сообщению Пограничной службы, обнародованном 20 ноября, за предыдущие сутки было совершено 195 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы", - говорится в сообщении.

Кроме того зафиксировано несколько попыток силового вторжения на польскую территорию. В связи с этим были задержаны пять мигрантов, а в отношении 82 человек изданы постановления о выдворении с территории Республики Польша.

В главной комендатуре Пограничной службы уточнили, что самая многочисленная группа мигрантов, пытавшихся прорваться в Польшу, состояла примерно из 200 человек.

Также сообщается о госпитализации женщины с 8-месячным ребенком, пострадавших "вероятно, потому, что против польских служащих применялся слезоточивый газ".

Всего с начала года Пограничная служба Польши зафиксировала более 34 000 попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, из которых 6 000 имели место в ноябре.