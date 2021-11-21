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За добу мігранти майже 200 разів намагалися перетнути білорусько-польський кордон

Автор: Анна Полисученко

За добу було зроблено близько 200 спроб нелегального перетину кордону Польщі з боку Білорусі. Всім цим спробам вдалося запобігти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Poland.

"За повідомленням прикордонної служби, оприлюдненому 20 листопада, за попередню добу було здійснено 195 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону", - йдеться в повідомленні.

Крім того зафіксовано кілька спроб силового вторгнення на польську територію. У зв'язку з цим були затримані п'ять мігрантів, а щодо 82 осіб видані постанови про видворення з території Республіки Польща.

У головній комендатурі прикордонної служби уточнили, що найчисленніша група мігрантів, які намагалися прорватися до Польщі, складалася приблизно з 200 осіб.

Також повідомляється про госпіталізацію жінки з 8-місячною дитиною, постраждалих "ймовірно, тому, що проти польських службовців застосовувався сльозогінний газ".

Всього з початку року прикордонна служба Польщі зафіксувала понад 34 000 спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі, з яких 6 000 мали місце в листопаді.

Раніше ми писали, що Білорусь забрала всіх мігрантів з кордону в районі кузні.

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