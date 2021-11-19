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Беларусь забрала всех мигрантов с границы в районе Кузницы, - МВД Польши

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Варшава, Пятница 19 ноября 2021 16:02
Беларусь забрала всех мигрантов с границы в районе Кузницы, - МВД Польши Фото: мигрантов забрали в логистический центр (t.me/gpkgovby)
Автор: Сергей Новиков

Беларусь забрала всех мигрантов с польской границы в районе перехода в Кузнице. Большую часть разместили в логистическом центре, остальные уже вернулись на родину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter замминистра внутренних дел Польши Блажея Побожи.

"Начальник пограничной службы Беларуси в ответ на письмо польских пограничников сообщил, что в районе перехода в Кузнице больше нет опасных мигрантов, большинство из них было размещено в логистическом центре, а остальные вылетели домой вечером. Наши службы подтверждают это", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате очередной попытки мигрантов прорваться через границу Польши четверо солдат получили ранения. Одна из групп насчитывала 500 человек, их задержали польские силовики.

Как заявил польский министр обороны Мариуш Блащак, мигранты на границе с Польшей изменили тактику прорыва границы.

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