За сутки Литва вернула в Беларусь почти 250 нелегалов

"В пятницу пограничники активно возвращали мигрантов в первой половине дня - ночью и утром. Только к полудню вернули более 160 человек", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, на белорусской стороне сейчас наблюдается увеличение числа пограничников.

Однако, по информации пограничников, по гуманитарным причинам все же разрешили пройти в Литву женщине и несовершеннолетнему ребенку, оба граждане Ирака.

Известно, что их доставили в больницу. Выяснилось, что несовершеннолетний замерз, у него диагностирована гипотермия.

По последним данным, в этом году через Беларусь в Литву пришло более 4100 нелегальных мигрантов, большинство - из Ирака.