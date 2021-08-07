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За сутки Литва вернула в Беларусь почти 250 нелегалов

Автор: Мария Кучерявец

В Департаменте статистики и пограничной службы Литвы заявили, что за минувшие сутки в страну не попал ни один нелегальный мигрант. Почти 250 человек вернули в Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"В пятницу пограничники активно возвращали мигрантов в первой половине дня - ночью и утром. Только к полудню вернули более 160 человек", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, на белорусской стороне сейчас наблюдается увеличение числа пограничников.

Однако, по информации пограничников, по гуманитарным причинам все же разрешили пройти в Литву женщине и несовершеннолетнему ребенку, оба граждане Ирака.

Известно, что их доставили в больницу. Выяснилось, что несовершеннолетний замерз, у него диагностирована гипотермия.

По последним данным, в этом году через Беларусь в Литву пришло более 4100 нелегальных мигрантов, большинство - из Ирака.

Напомним, в Литве хотят предложить мигрантам по 300 евро, если они согласятся навсегда покинуть страну.

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