В Литве предлагают выплачивать мигрантам по 300 евро, чтобы те покинули страну

Фото: в Литве мигранты могут получить по 300 евро (GettyImages)

В Литве хотят предложить мигрантам по 300 евро, если они согласятся навсегда покинуть страну. Деньги мигранты могут получить от пограничников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора департамента миграции при МВД Литвы Эвелины Гудзинскайте в эфире LRT.

Она констатировала, что большинство мигрантов, которые в настоящее время пытаются пересечь литовско-белорусскую границу, обращаются вспять. "Литовские пограничники и миграционные службы предложат деньги нелегальным мигрантам, желающим вернуться в страну происхождения, чтобы ускорить их отъезд", - сказала Гудзинскайте.