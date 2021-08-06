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В Латвии на границе с Беларусью задержали три группы нелегалов

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Латвия, Пятница 06 августа 2021 19:55
В Латвии на границе с Беларусью задержали три группы нелегалов Фото: В Латвии на границе с Беларусью задержали три группы нелегалов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На границе Латвии и Беларуси пограничники задержали три группы нелегалов. Всего за минувшие сутки на латвийско-белорусской границе задержали 28 мигрантов из Ирака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Так, в волости Скрудалиенас при проверке пограничники задержали группу, в которую входили 12 иракцев. До этого они незаконно пересекли границу.

5 августа на автобусной остановке "Варпене" в этой же волости задержали еще четверо нелегалов. Их задержали из-за сообщения местного жителя.

Кроме того, еще одну группу, в которой состояло 12 человек, задержали в окрестностях деревни Лупанды в волости Пиедруяс. Они попали в Латвию, переплыв Даугаву на надувной лодке.

Всех нелегальных мигрантов разместили в центрах содержания задержанных иностранцев.

Также из-за нарушения государственной границы начаты уголовные процессы.

Напомним, премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии сделали совместное заявление, в котором призывают ввести дополнительные санкции против Беларуси за организацию нелегальной миграции в Евросоюз.

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