За сутки ликвидировано 250 оккупантов: в Генштабе рассказали о потерях РФ в Украине
Фото: за сутки ВСУ ликвидировали 250 оккупантов (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ ликвидировали более 35 тысяч оккупантов. За минувшие сутки уничтожено 250 российских военных.
В ведомстве сообщили, что за минувшие сутки российские войска понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении.
Общие боевые потери оккупантов на 28 июня ориентировочно составили:
- личного состава - около 35250 (+250) человек ликвидировано,
- танков - 1567 (+15),
- боевых бронированных машин - 3704 (+17),
- артиллерийских систем - 778 (+7),
- РСЗО - 243 (+0),
- средства ПВО - 102 (+1),
- самолетов - 217 (+0),
- вертолетов - 185 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 636 (+0),
- крылатые ракеты - 139 (+0),
- корабли / катера - 14 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 2589 (+14),
- специальная техника - 61 (+1).