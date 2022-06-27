Авиация ВСУ уничтожила склад с боеприпасами и военную технику России

Сегодня, 27 июня, украинские летчики уничтожили вражеский склад с боеприпасами и взорвали большое количество военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ .

Также отмечается, что всего за сутки было осуществлено до двадцати боевых вылетов. Украинские летчики уничтожали оккупантов при помощи штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м.

"В результате авиационных ударов уничтожен склад боеприпасов, позиции двух батальонно-тактических групп российских оккупантов, взорваны несколько десятков боевой бронированной техники", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что с начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ ликвидировали 35 тысяч российских оккупантов. За минувшие сутки уничтожено 150 военных страны-агрессора.

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