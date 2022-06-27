ru ua
Вт, 28 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Авиация ВСУ уничтожила склад с боеприпасами и военную технику России

Новина українською →
Украина, Понедельник 27 июня 2022 23:06
Авиация ВСУ уничтожила склад с боеприпасами и военную технику России Фото: авиация ВСУ уничтожила склад с боеприпасами и военную технику России (facebook.com/kpszsu)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 27 июня, украинские летчики уничтожили вражеский склад с боеприпасами и взорвали большое количество военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

"В результате авиационных ударов уничтожен склад боеприпасов, позиции двух батальонно-тактических групп российских оккупантов, взорваны несколько десятков боевой бронированной техники", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что всего за сутки было осуществлено до двадцати боевых вылетов. Украинские летчики уничтожали оккупантов при помощи штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м.

Напомним, ранее стало известно, что с начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ ликвидировали 35 тысяч российских оккупантов. За минувшие сутки уничтожено 150 военных страны-агрессора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Воздушные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Удар по ТРЦ, масштабный пожар и жертвы: что происходит в Кременчуге
Удар по ТРЦ, масштабный пожар и жертвы: что происходит в Кременчуге
DAILY
Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться