За добу ліквідовано 250 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати РФ в Україні
Фото: за добу ЗСУ ліквідували 250 окупантів (Getty Images)
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ ліквідували понад 35 тисяч окупантів. За минулу добу знищено 250 російських військових.
У відомстві повідомили, що за минулу добу російські війська зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати окупантів на 28 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 35250 (+250) осіб ліквідовано,
- танків - 1567 (+15),
- бойових броньованих машин - 3704 (+17),
- артилерійських систем - 778 (+7),
- РСЗВ - 243 (+0),
- засоби ППО - 102 (+1),
- літаків - 217 (+0),
- вертольотів - 185 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+0),
- крилаті ракети - 139 (+0),
- Кораблі / катери - 14 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2589 (+14),
- спеціальна техніка - 61 (+1).