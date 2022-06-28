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За сутки ликвидировано 250 оккупантов: в Генштабе рассказали о потерях РФ в Украине

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Киев, Вторник 28 июня 2022 09:08
За сутки ликвидировано 250 оккупантов: в Генштабе рассказали о потерях РФ в Украине Фото: за сутки ВСУ ликвидировали 250 оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ ликвидировали более 35 тысяч оккупантов. За минувшие сутки уничтожено 250 российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.

В ведомстве сообщили, что за минувшие сутки российские войска понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении.

Общие боевые потери оккупантов на 28 июня ориентировочно составили:

  • личного состава - около 35250 (+250) человек ликвидировано,
  • танков - 1567 (+15),
  • боевых бронированных машин - 3704 (+17),
  • артиллерийских систем - 778 (+7),
  • РСЗО - 243 (+0),
  • средства ПВО - 102 (+1),
  • самолетов - 217 (+0),
  • вертолетов - 185 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 636 (+0),
  • крылатые ракеты - 139 (+0),
  • корабли / катера - 14 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2589 (+14),
  • специальная техника - 61 (+1).

Напомним, накануне украинские летчики уничтожили вражеский склад с боеприпасами и взорвали большое количество военной техники.

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