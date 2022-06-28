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За добу ліквідовано 250 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати РФ в Україні

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Київ, Вівторок 28 червня 2022 09:08
За добу ліквідовано 250 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати РФ в Україні Фото: за добу ЗСУ ліквідували 250 окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ ліквідували понад 35 тисяч окупантів. За минулу добу знищено 250 російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.

У відомстві повідомили, що за минулу добу російські війська зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати окупантів на 28 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 35250 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків - 1567 (+15),
  • бойових броньованих машин - 3704 (+17),
  • артилерійських систем - 778 (+7),
  • РСЗВ - 243 (+0),
  • засоби ППО - 102 (+1),
  • літаків - 217 (+0),
  • вертольотів - 185 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+0),
  • крилаті ракети - 139 (+0),
  • Кораблі / катери - 14 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2589 (+14),
  • спеціальна техніка - 61 (+1).

Нагадаємо, напередодні українські льотчики знищили ворожий склад з боєприпасами і підірвали велику кількість військової техніки.

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