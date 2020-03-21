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За сутки коронавирусом заразились более 24 тысяч человек

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 06:06
За сутки коронавирусом заразились более 24 тысяч человек
Иллюстративное фото (freepik)

Общее число зараженных коронавирусом достигло 234 073 человек

За прошедшие сутки в мире было выявлено 24 247 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Общее число зараженных коронавирусом достигло 234 073 человек.

Большая часть из зарегистрированных за последние сутки заражений приходится на Европу - 17 506 человек. На территории Южной и Северной Америк было выявлено 4104 случая заражения.

Кроме того, по данным ВОЗ, за прошедшие сутки из-за заражения коронавирусом в мире умер 1061 человек, общее количество жертв - 9840 человек.

Наибольшее количество жертв зафиксировано в Италии. По последним данным, в стране скончались 3407 человек.

Напомним, ранее в ВОЗ сообщали, что количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире составляет более 210 тысяч человек.

По информации ВОЗ, дети могут тяжело болеть новым типом коронавируса.

Также сообщалось, что на сегодняшний день в мире разрабатываются около 20 вакцин против коронавируса COVID-19. Научно-исследовательские центры по всему миру ускоряют работы по разработке вакцины от коронавируса и на данный момент начинаются их клинические испытания

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