ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

За добу коронавірусом заразилися більше 24 тисяч осіб

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 06:06
За добу коронавірусом заразилися більше 24 тисяч осіб
Ілюстративне фото (freepik)

Загальна кількість заражених коронавірусом досягла 234 073 осіб

За минулу добу в світі було виявлено 24 247 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

Загальна кількість заражених коронавірусом досягла 234 073 осіб.

Більшість із зареєстрованих за останню добу заражень припадає на Європу - 17 506 людей. На території Південної та Північної Америк було виявлено 4104 випадку зараження.

Крім того, за даними ВООЗ, за минулу добу через зараження коронавірусом у світі померла 1061 людина, загальна кількість жертв - 9840 осіб.

Найбільшу кількість жертв зафіксовано в Італії. За останніми даними, в країні померли 3407 осіб.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ повідомляли, що кількість тих, що заразилися коронавірусом COVID-19 у світі становить понад 210 тисяч осіб.

За інформацією ВООЗ, діти можуть тяжко хворіти новим різновидом коронавіруса.

Також повідомлялося, що на сьогоднішній день в світі розробляються близько 20 вакцин проти коронавіруса COVID-19. Науково-дослідні центри по всьому світу прискорюють роботи по розробці вакцини від коронавіруса і на даний момент починаються їх клінічні випробування

Через коронавірус українські полярники не змогли потрапити до Антарктиди МОЗ планує залучити до боротьби з коронавірусом студентів-медиків
Новини України КоронавірусВООЗ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся