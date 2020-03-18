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Дети могут тяжело болеть COVID-19, - ВОЗ

Новости » Происшествия     18.03.2020 - 20:40
Дети могут тяжело болеть COVID-19, - ВОЗ
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

В зоне риска не только пожилые люди

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что дети могут тяжело болеть новым типом коронавируса COVID-19. Об этом заявил доктор Майк Райан во время пресс-брифинга в ВОЗ, передает РБК-Украина.

По словам Райана, в Южной Корее 20% умерших были моложе 60 лет.

"Поэтому не совсем правильно думать, что в зоне риска только пожилые люди", - сказал он.

Доктор Мария Ван Керхове рассказала, что дети в основном легче болеют COVID-19, но последние исследования показали, что были зафиксированы и случаи тяжелого течения болезни. Один ребенок в Китае умер.

"Симптомы детей похожи на симптомы взрослых. Это высокая температура, сухой кашель, усталость, боль в мышцах", - сказала она.

Media briefing on COVID-19 with Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dr Mike Ryan and Dr Maria Van Kerkhove

Опубліковано World Health Organization (WHO) Середа, 18 березня 2020 р.

Напомним, ВОЗ заявила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса COVID-19. Директор организации Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, что испытания вакцины началось через два месяца после передачи генетической последовательности коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, в ближайшую неделю итальянские ученые начнут тестировать вакцину от коронавируса на животных.

Китай предложил Украине экстренную гуманитарную помощь, - Шмыгаль Разумков пройдет тест на коронавирус, - источник
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