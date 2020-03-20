Число заболевших коронавирусом в мире превысило 210 тыс. человек

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

От вируса погибли более 9 тыс. человек

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире составляет более 210 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВОЗ в Twitter.

По словам директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса, число жертв от коронавирусной инфекции превысило 9 тысяч человек.

"Каждый день коронавируса, кажется, достигает новой и трагической вехи. В настоящее время в ВОЗ поступило более 210 000 случаев заражения, и более 9 000 человек погибли", - сообщил Гебреисус.

Напомним, ВОЗ заявила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса COVID-19. Директор организации Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, что испытания вакцины началось через два месяца после передачи генетической последовательности коронавируса.

Кроме того, в ближайшую неделю итальянские ученые начнут тестировать вакцину от коронавируса на животных.