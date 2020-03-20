ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 210 тыс. человек

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 19:56
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 210 тыс. человек
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

От вируса погибли более 9 тыс. человек

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире составляет более 210 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВОЗ в Twitter.

По словам директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса, число жертв от коронавирусной инфекции превысило 9 тысяч человек.

"Каждый день коронавируса, кажется, достигает новой и трагической вехи. В настоящее время в ВОЗ поступило более 210 000 случаев заражения, и более 9 000 человек погибли", - сообщил Гебреисус.Число заболевших коронавирусом в мире превысило 210 тыс. человек

Напомним, ВОЗ заявила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса COVID-19. Директор организации Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, что испытания вакцины началось через два месяца после передачи генетической последовательности коронавируса.

Кроме того, в ближайшую неделю итальянские ученые начнут тестировать вакцину от коронавируса на животных.

УЗ назначила рейс поезда "4 столицы" для эвакуации украинцев В Италии число жертв коронавируса за сутки превысило 600
Новости Украины ВОЗКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь