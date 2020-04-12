За сутки в континентальной части Китая выявлено 99 новых случаев COVID-19

В континентальной части Китая в субботу было зафиксировано 99 новых подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной пневмонией COVID-19, 97 из которых было завезено из-за рубежа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Два новых случая локального заражения были выявлены в провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/, говорится в ежедневном отчете комитета.

По данным комитета, в субботу не было выявлено новых летальных случаев от этой болезни. Кроме того, за субботу было зарегистрировано 49 новых пациентов с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, все они прибыли из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что Китай закрыл границу с Россией в автомобильном пункте пропуска Пограничный-Суйфеньхэ в Приморье из-за вспышки коронавируса и ввел в китайском городе карантин.

РБК-Украина писало, что Китай принял решение о запрете разведения собак с целью употребления в пищу собачьего мяса.