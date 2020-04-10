ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Китай запретил разведение собак для употребления в пищу

Новости » Общество     10.04.2020 - 14:55
Китай запретил разведение собак для употребления в пищу
Иллюстративное фото (УНИАН)

Китай решил официально отказаться от употребления в пищу собачьего мяса

Китай принял решение о запрете разведения собак с целью употребления в пищу собачьего мяса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что сегодня Министерство сельского хозяйства Китая выпустило уведомление, в котором указано, что собаки больше не считаются домашним скотом для разведения с целью употребления в пищу.

"Что касается собак, то наряду с прогрессом человеческой цивилизации, общественным интересом и любовью к защите животных, собаки стали домашними питомцами и на международном уровне не считаются домашним скотом", - говорится в уведомлении.

Отметим, употребление собак в пищу становится все более непопулярным в Китае, а южный город Шэньчжэнь стал первым в стране, который запретил это еще в прошлом месяце.

Напомним, в начале марта Украина на фоне пандемии коронавируса запретила ввоз животных из Китая. Решение было принято после того, как на территории Гонконга был зарегистрирован случай коронавируса у собаки. Животное жило в одном доме с инфицированным владельцем.

Китай предложил Британии двустороннее сотрудничество в борьбе с COVID-19
Новости Украины Китайсобаки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь