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Китай закрыл на карантин город на границе с Россией

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 12:01
Китай закрыл на карантин город на границе с Россией
Иллюстративное фото (twitter.com)

За день в провинции Хейлунцзяни зафиксировали 25 случая коронавируса

Китай закрыл границу с Россией в автомобильном пункте пропуска Пограничный-Суйфеньхэ в Приморье из-за вспышки коронавируса и ввел в китайском городе карантин. Об этом сообщает Reuters

Как отмечается, за день в провинции Хейлунцзяни зафиксировали 25 случая коронавируса из-за наплыва зараженных приезжих из соседней России. В связи с этим, китайские власти ввели ограничения на перемещения жителей города, как раньше было в Ухане (провинция Хубэй).

В частности, теперь люди должны оставаться в доме - только один человек на семью может выезжать раз в три дня, чтобы приобрести необходимое, и он должен вернуться в тот же день.

Добавим, по состоянию на 8 апреля в Российской Федерации зарегистрировано 8672 случаев коронавируса в 81 регионе.

Также сообщим, что в КНР за последние сутки зафиксировали 62 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли два человека. Всего в КНР сейчас выявлено 1042 ввозных случая коронавирусной инфекции, все еще болеют 714 человек, 23 находятся в тяжелом состоянии, 328 человек за сутки выздоровели.

Напомним, вчера в Китае впервые с января за сутки не зафиксировано ни одного летального случая из-за коронавирусной болезни.

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