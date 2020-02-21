За добу в китайській провінції Хубей від коронавіруса померли ще 115 осіб

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Заразилися понад 400 осіб

У четвер в центральній провінції Китаю Хубей було зареєстровано 411 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що вперше за три дні фіксується збільшення кількості захворілих. Добою раніше зафіксували 349 хворих.

В результаті загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Хубей досягла 62 442 осіб.

"Кількість загиблих в Хубей від спалаху досягло 2144 на кінець четверга, що на 115 більше, ніж у попередній день", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за межами Китаю зареєстровано 1076 випадків захворювання новим коронавірусом COVID-19 у 26 країнах.

Нагадаємо, за останню добу 5 нових випадків зараження сталося в Ірані, з яких 2 були летальними.

Нагадаємо, раніше за один день у Південній Кореї було підтверджено 53 нових випадки захворювання новим різновидом коронавіруса COVID-19