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За добу в китайській провінції Хубей від коронавіруса померли ще 115 осіб

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 03:10
За добу в китайській провінції Хубей від коронавіруса померли ще 115 осіб
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Заразилися понад 400 осіб

У четвер в центральній провінції Китаю Хубей було зареєстровано 411 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що вперше за три дні фіксується збільшення кількості захворілих. Добою раніше зафіксували 349 хворих.

В результаті загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Хубей досягла 62 442 осіб.

"Кількість загиблих в Хубей від спалаху досягло 2144 на кінець четверга, що на 115 більше, ніж у попередній день", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за межами Китаю зареєстровано 1076 випадків захворювання новим коронавірусом COVID-19 у 26 країнах.

Нагадаємо, за останню добу 5 нових випадків зараження сталося в Ірані, з яких 2 були летальними.

Нагадаємо, раніше за один день у Південній Кореї було підтверджено 53 нових випадки захворювання новим різновидом коронавіруса COVID-19

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