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За сутки в Киеве выявили еще 13 случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 12:17
За сутки в Киеве выявили еще 13 случаев коронавируса
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Число заболевших в Киеве достигло 348 человек

За минувшие сутки выявили еще 13 случаев коронавируса в Киеве, общее число заболевших достигло 348 человек. Об этом на брифинге заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, количество киевлян, которые заболели коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась на 13 человек.

"Всего в столице уже 348 случаев. Заболели 8 женщин в возрасте от 21 до 91 года и 14 летняя девушка, 4 мужчин от 35 до 71 года. Среди заболевших за минувшие сутки киевлян - двое медиков", - добавил Кличко.

При этом в общей сложности с начала эпидемии в Киеве сделали почти 3 300 экспресс-тестов, а лабораторных тестов ПЦР - 3 500.

За сутки в Киеве выявили еще 13 случаев коронавируса

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве ввели принудительный карантин в очагах коронавируса. Речь идет о закрытии на карантин предприятий и учреждений, у сотрудников которых выявили COVID-19.

По состоянию на 10 апреля количество заболевших в Украине увеличилось до 2203 человек. За сутки в стране умерли 12 пациентов с коронавирусом, общее число жертв новой инфекции достигло 69 человек.

В Черновицкой области умер пациент с подозрением на COVID-19
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