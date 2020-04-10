ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

За добу в Києві виявили ще 13 випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 12:17
За добу в Києві виявили ще 13 випадків коронавірусу
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Число хворих в Києві досягло 348 осіб

За минулу добу виявили ще 13 випадків коронавірусу в Києві, загальне число хворих досягло 348 осіб. Про це на брифінгу заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, кількість киян, які захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 13 осіб.

"Всього в столиці вже 348 випадків. Захворіли 8 жінок у віці від 21 до 91 року і 14-річна дівчина, 4 чоловіків від 35 до 71 року. Серед хворих за минулу добу киян - двоє медиків", - додав Кличко.

При цьому в цілому з початку епідемії в Києві зробили майже 3 300 експрес-тестів, а лабораторних тестів ПЛР - 3 500.

За добу в Києві виявили ще 13 випадків коронавірусу

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві ввели примусовий карантин в осередках коронавірусу. Йдеться про закриття на карантин підприємств і установ, у співробітників яких виявили COVID-19.

Станом на 10 квітня кількість хворих в Україні збільшилася до 2203 осіб. За добу в країні померли 12 пацієнтів з коронавірусом, загальне число жертв нової інфекції досягло 69 осіб.

У Чернівецькій області помер пацієнт з підозрою на COVID-19
Новини України КиївзаражениеКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся