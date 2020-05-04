За сутки в Киеве выявили 24 случая коронавируса, умер еще один пациент

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Всего от коронавируса в Киеве умерли уже 27 человек

За минувшие сутки, 3 мая, коронавирус в Киеве выявили у 24 человек, также зафиксирован один летальный случай. Об этом на брифинге заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 24 человека.

"Один случай, к сожалению, летальный. На сегодня в столице уже 1 535 подтвержденных случаев заболевания, из них 27 человек умерли. За минувшие сутки болезнь подтвердили у 15 женщин и 8 мужчин", - отметил Кличко.

Он также добавил, что в последнее время рекорды по количеству заболевших бьет Дарницкий район, где уже 256 больных; лидирует Печерский район, где заболели 333 человек.

Напомним, в целом по Украине на 4 мая подтвержден 12 331 случай коронавируса, в том числе 418 - за последние сутки. При этом зафиксировано 303 летальных случая, вылечились более 1 600 пациентов.

По уточненной информации, за сутки коронавирусом заболели еще более 60 медиков и 20 детей. С начала эпидемии заболели 2387 медика и 855 детей. При этом 18 медработников умерли от осложнений вызванных COVID-19, а 358 медиков - выздоровели.